Скрестили советское с американским: Игнат рассказал о системе ПВО FrankenSAM

"Гибридная" система ПВО FrankenSAM — не является новой разработкой, а также не является дальнобойной, может работать до 15 км.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 января.

"Это не что-то новое (система ПВО FrankenSAM — ред.). Американские специалисты и украинские смогли скрестить советское с американским. Эта практика и с авиацией у нас проходит. Мы знаем, что наши истребители американские бомбы и ракеты запускают, которые удалось адаптировать. Это небольшое количество — JDAM и HARM. И крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp", — пояснил Игнат.

По его словам, речь идет о старых зенитно-ракетных системах, а также ракетах AIM-9, AIM-7, которые могут работать с советских платформ.

"Процесс был непростой, в США занимались и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США. Сообщили, что есть первое применение, есть первое убытие. Это хорошо для нас: любые средства, которые можно ставить к работам, безусловно, будут приносить огромную пользу", — добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил также сообщил, что системы этого проекта не дальнобойны, могут работать до 15 км.

"Рассчитывать, что мы будем сбивать на больших расстояниях, не приходится, но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты — почему бы нет. Есть определенный запас зенитных ракет, есть куда их устанавливать. Будем использовать все, что возможно ", — сказал он.

Более того, украинские специалисты будут заниматься модернизацией ПЗРК, как это делают мобильные огневые группы, оснащение их тепловизионным оборудованием для того, чтобы увеличить показатель ущерба именно с ПЗРК воздушных целей.

Ранее сообщалось, что система ПВО проекта FrankenSAM 17 января сбила Shahed с расстояния в 9 километров. ТСН.ua уже предоставлял подробности о программе FrankenSAM.

Между тем, военные эксперты рассказали, что Россия использовала противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс") массой 4 тонны, которая была принята на вооружение еще в 1962 году. Удар по Украине, вероятно, нанесли из берегового комплекса "Редут" или из подземного "Объекта-100".

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