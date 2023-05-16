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"Скрытая" мобилизация: в РФ придумали новую схему призыва "добровольцев"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Скрытая" мобилизация: в РФ придумали новую схему призыва "добровольцев"

В России идет скрытая мобилизация / Фото: Associated Press

Представителей бизнеса местные администрации призывают на "совещания по вопросам мобилизации".

В РФ идет скрытая мобилизация. Власть заставляет бизнес агитировать своих работников записываться "добровольцами" в армию.

Об этом пишет Baza.

Как передает издание, местные власти городов Московской области получили задачу "проводить работу" с руководством крупных предприятий.

"В Подмосковье начали проводить совещания "по мобилизации". На них руководителям предприятий объясняют, как нужно уговаривать людей идти в армию", — говорится в сообщении.

В частности, местные администрации призывают представителей бизнеса на "совещания по мобилизации".

"Там чиновники рассказывают руководителям, как им следует делать стенды с рекламой армии и приглашать на службу своих сотрудников, в том числе иностранных специалистов. (...) Руководители предприятий должны по итогам совещаний сделать так, чтобы их подчиненные после агитации записывались в армию добровольно ", – отмечает издание.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе граждан.

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Дата публикации
Просмотры
1282
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