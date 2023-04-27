"Скрытая" мобилизация в России: соберут ли там 400 тысяч новых оккупантов на войну против Украины

Россия не сможет обеспечить военной техникой и всем необходимым еще 400 тыс. новых мобилизованных.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он прокомментировал публикацию The Washington Post, где речь шла о планах Кремля набрать 400 тыс. новых мобилизованных.

Коваленко подсчитал, сколько оружия и техники нуждается в таком количестве "воинов".

"Речь идет, что в феврале Путин "поддержал" предложение военных "советников" якобы "скрыто" мобилизовать 400 тысяч военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине... Что же такое 400 тысяч тел, дорогие друзья? Это 500 БТГр. Что такое 500 "БТГр? Это 5500 танков. Это 16 500 ББМ. Это 6 000 единиц ствольной артиллерии и РСЗО. Могут ли в России все это обеспечить? Нет. Да, что же поддержал Путин, если они не могут продолжать воевать в таких показателях?" эксперт.

В то же время, генерал Маломуж предупредил, когда РФ подготовит новые резервы для наступления. По его словам, по всей России сейчас вербуют добровольцев.

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