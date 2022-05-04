Скрытая мобилизация в России: власть агитирует "казаков" и безработных идти воевать против Украины

Российские власти агитируют "казаков" и мужчин, которые из-за санкций потеряли работу, идти на войну против Украины.
Таким образом в России проходит скрытая мобилизация.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В ГУР отметили, что скрытая мобилизация происходит в Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Там в ряды "добровольцев" агитируют вступать "казаков" и оставшихся без работы мужчин. За это РФ предлагает им заработную плату в 200 тыс. рублей.
Также российские власти могут официально объявить частичную мобилизацию в Белгородской, Курской и Брянской областях.
"Агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных "мобилизованных". Ведь в РФ начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие, кто в начале войны подписал "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы", — говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность объявления общей мобилизации в РФ.
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