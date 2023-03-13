"Скрывался пол года": в Харьковской области полиция поймала оккупанта

Проверка документов показала, что оккупант служил в 27 мотострелковой бригаде российской армии.

Правоохранители Харьковщины 13 марта разоблачили переодетого в гражданскую одежду российского военнослужащего, скрывавшегося на территории области с осени.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В сообщении указывается, что российский оккупант был обнаружен нарядом батальона полиции особого назначения во время патрулирования поселка Купянск-Узловой.

Задержанным оказался 42-летний житель московской области, который в составе российской армии атаковал Украину и воевал против украинской армии.

Оккупант рассказал, что после освобождения местности украинскими войсками, он скрывался в заброшенных зданиях на территории Купянского района.

Задержанный был доставлен в Купянский отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства пребывания оккупанта в Украине.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Напомним, ранее сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России, как на территории Львовской области проводил интернет-агитацию, призывая к свержению государственного устройства в Украине, а также поддерживал российскую агрессию.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ задержала коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в Приднестровье.

Также ранее сообщалось, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.

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