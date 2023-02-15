Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Скрывают большие потери: в Крыму оккупанты круглосуточно сжигают трупы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1739
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скрывают большие потери: в Крыму оккупанты круглосуточно сжигают трупы

Фото: Associated Press

Услуги кремации гражданским не предоставляются.

Российские войска продолжают нести большие потери в Украине. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района в аннексированном Крыму для утаивания погибших россияне применяют сжигание.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, возле местного крематория была выстроена очередь военных автомобилей — около дести единиц. В этих грузовиках оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

Кремация осуществляется круглосуточно, отмечают в строительстве. К слову, услуги кремации гражданским не предоставляются.

Напомним, с 24 февраля 2022-го до 15 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 российских военных. Данные уточняются.

Читайте также:

Ситуация на фронтах на утро 15 февраля: враг атакует с пяти направлений

Ситуация на фронтах на утро 15 февраля: враг атакует с пяти направлений

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1739
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация