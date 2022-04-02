Сквер, ставший кладбищем, изуродованные дома и человеческие судьбы: местные рассказывают о пережитом ужасе в Ирпене

На одной из улиц разбита техника с буквой «V» тех, кто разрушал здесь все вокруг.

Еда на костре, вместо сквера - кладбище и усеянные боеприпасами улицы – так теперь выглядит город Ирпень. Наши защитники после тяжелых боев выбили из Ирпеня оккупантов, и теперь спасатели собирают по городу тела погибших гражданских и расчищают местность от остатков неразорванных боеприпасов.

Об этом говорится в ТСН.

Сплошные развалины, обломки снарядов под ногами, необычная тишина и туман. «Я только вчера за месяц вышла посмотрела, то там просто ужас, а у нас только окна выбиты насквозь, но это меньше всего, что могло произойти при таких взрывах», — рассказывает местная жительница.

Самодельные кресты над могилой погибших матери и 13-летнего сына с датой 5 марта, в тот день русские оккупанты ворвались в город. «Мы хорошо почувствовали в 09:30 утра все тряслось, я такого никогда не переживала. На этой дороге перед домом попал снаряд, они сгорели живьем», — рассказывает женщина.

Лилия с 5-летним Артемом и еще одной семьей – единственные, кто остался из своего дома. «Многие бежали, а мы побоялись, потому что не давали коридоров, много рассказывали, что знакомые не доехали, их расстреляли», — рассказывает Лиля.

Без света, воды и газа они большую часть времени проводят в подвале, пищу готовят на мангале.

Илона в декрете, дочери год и два месяца. Вчера она впервые с 5 марта поговорила по телефону с родной сестрой. "Они даже не представляют, что здесь было", — говорит женщина.

На одной из улиц разбита техника с буквой «V» тех, кто разрушал здесь все вокруг. А еще разорванный кусок, размозженный БМП, а также сапог в луже — это все, что осталось от российского оккупанта в освобожденном Ирпене.

Изрублены стены, выбиты стекла и сломанные ветви деревьев. Когда мирная жизнь на этой улице восстановится не скоро.

Теробороновец Ярослав Амосов – многократный чемпион по смешанным боевым искусствам. С чемпионским поясом и таким же победным задором ныне защищает свой родной город. «В первый день увезли родных и вернулись сюда, были здесь. Наша команда – все местные ребята, есть ребята, которые приехали помогать нам, говорят, что делать, чем можем, тем помогаем», – рассказывает он.

Тех, кто нуждается в лечении помогают эвакуировать. 83-летнего мужчину на носилках переносят под мостом через реку. Его супруга Анна оптимизма не теряет. А лежащую Светлану Брониславовну на другой стороне реки ждет ее муж Виктор. На днях они чудом выбрались из селения перед Ирпенем.

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