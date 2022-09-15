"Слабаки": Зеленский прокомментировал ракетные удары россиян по родному городу

В традиционном обращении украинский президент обратился на русском языке к оккупантам, нанесшим ракетные удары по Кривому Рогу, и назвал их слабаками, негодяями и террористами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге будут еще одной причиной того, почему Россия проиграет.

Об этом он говорил в традиционном обращении, которое появилось в ночь на 15 сентября.

По его словам, удары по объектам, которые не имеют никакой военной ценности, а наносят ущерб сотням тысяч обычных мирных людей – это еще одна причина того, почему Россия проиграет не только эту войну, но и саму историю.

“Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все бьющие этими ракетами. Пришедшие на нашу землю. Слабаки. Вы – слабаки, воюющие с гражданскими. Негодяи, бежавшие с поля боя, пытающиеся навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых стыдятся их собственные внуки”, — подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что теперь единственный выход для российских солдат – сдаться в плен украинским силам.

“Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне”, — подчеркнул украинский лидер.

Президент также добавил, что в его родном городе сейчас делается все, чтобы устранить последствия очередной российской подлости.

“Подлости, которая, возможно, понравится безумным русским пропагандистам, но точно не спасет морально-психологическое состояние российских солдат. Они поняли, что российское командование бездарно и что их ожидает в Украине разгром по всем направлениям. Никаким террором это Россия не исправить, потому что террор – только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает”, — заверил Зеленский.

Напомним, вечером 14 сентября в Кривом Роге во время объявленной воздушной тревоги Россия нанесла удар по городу. По предварительной информации, ракетный обстрел по Кривому Рогу был произведен, вероятно, с самолета Ту-95МС, несущего ракеты Х-101.

Читайте также: