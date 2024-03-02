Слабая оборона ВСУ под Авдеевкой помогает России продвигаться вперед – NYT

У Украины есть значительные проблемы с системами инженерных укреплений на фронте.

Российские войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки Донецкой области. Отчасти это объяснимо уменьшением западной помощи. Но есть еще одна причина, почему войска врага продвигаются в этом районе, – слабая оборона Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Как пишут журналисты, западнее Авдеевки построили рудиментарные линии траншей. Однако у этих линий нет дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

"Когда Россия захватила город 17 февраля, ее первое завоевание с мая прошлого года, украинская армия заявила, что обезопасила оборонные линии за пределами города. Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки, и они борются по меньшей мере еще за одно", – пишет NYT.

Официальные лица США обеспокоены тем, что Украина не укрепила свои оборонные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но продвигаются за Авдеевку.

Британская военная разведка заявляла, что за последние две недели войска РФ продвинулись примерно на 6,4 км от центра Авдеевки, что является небольшим, но очень быстрым продвижением по сравнению с предыдущими наступательными операциями.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций, ближайших к врагу", — пишет издание.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Весна будет довольно тяжелой! Оккупанты применяют банзай-атаки! | Павел Нарожный

Отсутствие надежных украинских окопов в этом районе особенно заметно по сравнению с мощной российской обороной, которая летом помешала наступлению Киева. Российские укрепления возле южного села Вербовое демонстрируют, насколько мощная оборона оккупантов.

Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточной ширины, чтобы остановить танки и бронетехнику. Затем следует сеть зубов дракона и разветвленная траншея для пехоты.

Спутниковые снимки за февраль показывают многослойную российскую оборону западнее Вербового, с тысячами воронок от снарядов, которые видны на окрестных полях.

"Очень дорогой вариант"

Как заявили официальные лица США и военные эксперты, есть много возможных причин очевидного отсутствия обороны Украины. Украинские чиновники, возможно, были слишком сконцентрированы на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы для строительства многочисленных окопов и танковых ловушек.

"Кому было интересно и кто рассматривал как вариант – потому что это очень дорогой вариант – строительство оборонительных рубежей? Никто", – сказал полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский, отметив, что в то время у Украины было немного ресурсов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощный удар по российской технике! Репортаж из Бахмутского направления

По словам официальных лиц США, здесь тоже мог быть психологический элемент. Если бы украинские войска сильно минировали определенные районы, чтобы воспрепятствовать продвижению России, это было бы молчаливым признанием того, что они вряд ли будут проводить наступательные операции в этом же районе в будущем.

"Они фактически смирились бы, что я территория остается под оккупацией", – заявили чиновники.

В то время как Москва начала строить оборонительные линии на юге за полгода до контрнаступления Киева, Украина начала планировать строительство новых укреплений всего три месяца назад.

По словам официальных лиц, ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на дислоцированные в этом районе воинские части, тогда как следующие оборонные линии будут строить гражданские власти с помощью частных подрядчиков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году на фортификацию выделено около 30 миллиардов гривен.

Территориям на востоке Донецкой области, где расположена Авдеевка, "будет уделено максимум внимания", — заявил президент Владимир Зеленский во время визита на линию фронта в конце ноября, отметив "необходимость активизировать и ускорить строительство объектов".

Также читайте Путина это удивит: как Киев готовится к нападению России

Аналитик Black Bird Group Паси Паройнен, анализирующий спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сказал, что после визита Зеленского "ничего значительного не произошло". За пределами Авдеевки "готовятся новые позиции, но они еще не особенно грозная оборонительная полоса" и не сравниваются по масштабу с российскими укреплениями на юге.

Украинские власти заявили, что ей не хватает людей, способных выполнять строительные работы. В середине января местные чиновники Ивано-Франковской области заявили, что ищут 300 рабочих, готовых помочь строить фортификационные сооружения в Донецкой области.

"Нам не хватает инженерных подразделений. И даже те подразделения, которые у нас есть, не имеют техники", – сказал Грабский.

Для сравнения, Сергей Грабский и Паси Паройнен сказали, что у России было гораздо больше оборудования, материалов и опытного персонала, когда она строила свои оборонительные линии.

Отсутствие мощных оборонительных рубежей ВСУ за пределами Авдеевки в последние дни осудили несколько украинских журналистов, продемонстрировав редкую публичную критику военных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пока Макрон планирует, десятки тысяч иностранцев уже на украинском фронте

Задержки в строительстве укреплений означают, что украинские войска теперь могут остаться укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что усложняет эти задачи.

Грабский отметил, что Россия мешает украинским войскам укрепить свою оборону, неустанно бомбя их, в том числе КАБами, которые могут пробить даже хорошо подготовленные укрепления.

"Качество этих оборонительных линий не может быть достаточным, чтобы противостоять массовой бульдозерной тактике российских войск", — подчеркнул он.

Напомним, россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки.

Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Оккупанты неустанно наносят удары с артиллерии, имеют преимущество в количестве боеприпасов и штурмовых групп.

Читайте также ведущие новости дня: