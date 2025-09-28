"Слабое место" Кремля под ударом: украинские дроны уничтожают нефтепереработку России

Удар по НПЗ России

Украина развернула новый фронт войны, нанося системные удары по нефтегазовой инфраструктуре России.

Об этом рассказал военный эксперт по разведке, бывший офицер НАТО Филипп Ингрем, передает The Sun.

По его словам, удары украинских дронов дальнего действия превращают нефтеперерабатывающие заводы РФ в "цепь ада" и наносят удары в самое сердце экономики Путина.

"Это не случайные удары. Украинская разведка, вероятно, при поддержке партнеров, определяет самые уязвимые участки. Атаки по дорогому и незаменимому оборудованию способны парализовать целую индустрию на месяцы, а то и годы", - объясняет Ингрем.

Почему удары по нефтеперерабатывающим заводам критичны для РФ

Экспорт нефти и газа обеспечивает до 30% российского бюджета, даже несмотря на санкции.

Повреждение технологических установок означает миллиардные убытки и длительные простои.

Каждый удар уменьшает доходы Кремля и создает дефицит топлива внутри страны.

Ингрем отмечает, что уже сейчас Москва была вынуждена ввести шестимесячный запрет на экспорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Воздействие на россиян

Эксперт отмечает, что эта "нефтяная война" делает войну ощутимой для простых граждан:

растут цены на горючее,

на АЗС появляются очереди,

растет недовольство режимом.

"В течение двух лет большинство россиян видели войну только по телевизору. Теперь она пришла в их повседневную жизнь. Это прямое послание Кремлю: война имеет свою цену и для вас", - подытожил Ингрем.

Ранее сообщалось, что в результате массированных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки экспорт дизеля упал до самых низких показателей за последние пять лет.