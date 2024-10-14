Слабость российского флота подтверждают боевые действия в Украине: Плетенчук сравнил морскую мощь РФ и НАТО

Флот России фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

Россия представляет собой "мощное морское государство", однако оно все равно технологически отстает от стран НАТО.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 14 октября.

Он отметил, что, несмотря на степень готовности и количество единиц, повлиять на ход боевых действий в Украине это фактически не может.

По его словам, враг мог бы перебросить некоторые единицы внутренними водами, однако не будет этого делать, поскольку "не может справиться даже тем единицам, которые у них остаются в Черном море, который фактически парализован в Азово-Черноморском регионе".

"По другим акваториям, как, например, Средиземноморья, оттуда сюда они так же не могут попасть", — добавил спикер ВМС.

Он отметил, что слабость русского флота подтверждают реальные боевые действия в Украине.

Напомним, кафиры готовятся к ударам ВСУ по Крымскому мосту, но Россия продолжают укреплять его оборону. Российские захватчики пытаются оградить переправу от атак ВСУ.

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