Слабость российского флота подтверждают боевые действия в Украине: Плетенчук сравнил морскую мощь РФ и НАТО

Флот России фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.
Россия представляет собой "мощное морское государство", однако оно все равно технологически отстает от стран НАТО.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 14 октября.
Он отметил, что, несмотря на степень готовности и количество единиц, повлиять на ход боевых действий в Украине это фактически не может.
По его словам, враг мог бы перебросить некоторые единицы внутренними водами, однако не будет этого делать, поскольку "не может справиться даже тем единицам, которые у них остаются в Черном море, который фактически парализован в Азово-Черноморском регионе".
"По другим акваториям, как, например, Средиземноморья, оттуда сюда они так же не могут попасть", — добавил спикер ВМС.
Он отметил, что слабость русского флота подтверждают реальные боевые действия в Украине.
Напомним, кафиры готовятся к ударам ВСУ по Крымскому мосту, но Россия продолжают укреплять его оборону. Российские захватчики пытаются оградить переправу от атак ВСУ.