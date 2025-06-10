В ГУР раскрыли подробности о страшном фото освобожденного украинского военнопленного (чувствительное фото)

Военнопленные / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Фото освобожденного украинского военнопленного со шрамом на животе, где надпись «Слава России» — настоящее и сделано врачом во время реабилитации после одного из предыдущих обменов.

Об этом рассказал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал об этом в эфире телемарафона.

«К сожалению, настоящее фото. История такая. Это не из этого обмена — это из одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал — сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя, и очень важно, чтобы его видели не только украинцы — украинцы хорошо знают, кто такие россияне — а видел весь мир».

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Напомним, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие до 25 лет.