"Слава Украине! Спасибо вам!": жители освобожденного Высокополья радостно встречали ВСУ (видео)

Накануне стало известно об освобождении села Высокополье Херсонской области.

Флаг подняли на крыше местной больницы. За этот населенный пункт шли тяжелые бои. Telegram-каналы сообщают, что при взятии этого населенного пункта наши бойцы очень хорошо пополнили обменный фонд.

В Сети появилось видео, как жители Высокополья радостно встречают украинских защитников.

"Слава Украине! Спасибо вам!" — сказали местные.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

Освобождение Херсона: на Антоновском мосту произошли три мощных взрыва

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