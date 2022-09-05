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"Слава Украине! Спасибо вам!": жители освобожденного Высокополья радостно встречали ВСУ (видео)

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"Слава Украине! Спасибо вам!": жители освобожденного Высокополья радостно встречали ВСУ (видео)

Украинские защитники продолжают контрнаступление на юге.

Накануне стало известно об освобождении села Высокополье Херсонской области.

Флаг подняли на крыше местной больницы. За этот населенный пункт шли тяжелые бои. Telegram-каналы сообщают, что при взятии этого населенного пункта наши бойцы очень хорошо пополнили обменный фонд.

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В Сети появилось видео, как жители Высокополья радостно встречают украинских защитников.

"Слава Украине! Спасибо вам!" — сказали местные.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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