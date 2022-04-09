Славил "подвиги" врага и радовался смертям украинцев: в Житомирской области разоблачили пророссийского интернет-агента

В соцсети мужчина распространял деструктивный контент.

Служба безопасности разоблачила в Житомирской области пророссийского интернет-агента, прославлявшего доблесть рашистских захватчиков.

Об этом сообщает областное управление СБУ.

50-летний житель Радомышля распространял в запрещенной в Украине соцсети деструктивный контент.

"В своих публикациях и репостах он порочил память погибших украинских воинов, защищающих украинские города и села, и радовался их смертям. Кроме этого, пропагандист распространял материалы, где прославлял "подвиги" рашистской армии и отдельных оккупантов за убийство украинских воинов", – говорится в сообщении.

Во время обыска дома мужчины у него нашли мобильный терминал с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Как сообщалось, в Житомирской области задержан мужчина, который занимался коллаборационной деятельностью. В частности, он убеждал односельчан о том, что в стране нет войны. Вместо этого есть российская спецоперация против бандеровцев. Мол, ее Путину нужно было начать гораздо раньше.

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