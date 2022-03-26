Славутич, Мариуполь и Киевщина: Арестович назвал "горячие точки" в Украине по состоянию на 26 марта

Славутич, Мариуполь и Киевщина: Арестович назвал "горячие точки" в Украине по состоянию на 26 марта

Новая "горячая точка" – это город Славутич.

По состоянию на 26 марта 2022 года российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на нескольких направлениях.

Об этом на брифинге сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, новая "горячая точка" – это город Славутич. Там люди вышли на массовую акцию неповиновения.

"Противник продолжает сосредоточивать свои усилия на городе Мариуполь, там идут уличные бои, пытается наступать в районе Изюма и совершать определенные тактические действия на Киевщине. ВСУ проводят стратегическую оборонную операцию, в некоторых городах контратакуют и наносят ракетно-артиллерийские и воздушные удары по противнику. Очень результативные", — рассказал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут.

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