Славутич полностью изолирован: названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 25 марта

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.

В Киевской области по состоянию на 25 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом 25 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 25 марта такова:

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.

Броварской район

Периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг находится в 1,5 км от города.

Фастовский район

Ракетный удар в Калиновке – загорелась нефтебаза.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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