Славянск снова подвергся массированному обстрелу: погиб мужчина (фото)

За прошедшие сутки Славянск на Донетчине снова подвергся массированному обстрелу.
Российские войска обстреляли город вечером 12 сентября. Зафиксировано два "прилета". Оккупанты попали в многоэтажку на двух улицах города.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
В результате вражеских атак пострадали и расположенные рядом дома. "Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией", — подчеркнул Лях.
В настоящее время специалисты работают на местах "прилетов". В частности, занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской.
В результате российского обстрела ранена женщина. Кроме того, погиб 86-летний мужчина.
Напомним, враг атаковал Лозовую в Харьковской области. Около 03:00 российские войска нанесли удар по городу. В результате атаки РФ есть прямое попадание в объект образования. В результате произошел пожар. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
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