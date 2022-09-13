Славянск снова подвергся массированному обстрелу: погиб мужчина (фото)

За прошедшие сутки Славянск на Донетчине снова подвергся массированному обстрелу.

Российские войска обстреляли город вечером 12 сентября. Зафиксировано два "прилета". Оккупанты попали в многоэтажку на двух улицах города.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

В результате вражеских атак пострадали и расположенные рядом дома. "Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией", — подчеркнул Лях.

В настоящее время специалисты работают на местах "прилетов". В частности, занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской.

Фоо: Славянская ВГА.

В результате российского обстрела ранена женщина. Кроме того, погиб 86-летний мужчина.

Напомним, враг атаковал Лозовую в Харьковской области. Около 03:00 российские войска нанесли удар по городу. В результате атаки РФ есть прямое попадание в объект образования. В результате произошел пожар. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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