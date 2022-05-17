Следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали"

Следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали"

Следственный комитет России заявил, что его работники допросят украинских военных, вывезенных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Российские следователи собрались проверять украинских защитников Мариуполя на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям.

Об этом говорится в заявлении Следкома РФ.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, которые находились на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в сообщении российского ведомства.

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Там добавили, что следователи установят личности "националистов" и проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям. А полученные в ходе допросов данные российское следствие сопоставит с другими данными, находящимися в материалах "уголовных дел".

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить запрет на обмен бойцов полка "Азов", выходящих из "Азовстали". Заметим, что по договоренностям, украинских бойцов 16 мая начали вывозить на оккупированные территории.

Это заявление Володина советница главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала "политическим" и "рассчитанным на внутреннюю пропаганду".

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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