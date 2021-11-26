Следом за ЕС: НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России

Следом за ЕС: НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России

Несмотря на это, Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает Украину.

На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

При этом он заверил, что НАТО поддерживает Украину.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну", — сказал генсек.

Поэтому Альянс не будет защищать наше государство своими войсками, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Что такое коллективная оборона НАТО

Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Этот принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Впервые в истории НАТО ввела Статью 5 в ответ на террористические нападения 11 сентября против Соединенных Штатов.

Также Альянс принимал меры коллективной обороны несколько раз, в частности, в связи с ситуацией в Сирии.

НАТО имеет постоянные силы на боевом дежурстве, непрерывно обеспечивающие коллективную оборону государств Альянса.

Ранее в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

Напомним, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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