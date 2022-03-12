Следом за Россией: в Беларуси вводятся ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

Следом за Россией: в Беларуси вводятся ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

Белорусы за границей смогут снять наличные или потратить лишь до 400 рублей в течение 24 часов.

Крупнейший белорусский банк "Беларусбанк" вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro.

Об этом пишет пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что теперь белорусы за рубежом смогут обналичить или потратить лишь до 400 рублей в сутки. Ограничения начнут действовать уже через несколько часов – с 00:00 13 марта.

Также отмечается, что это "временно".

Напомним, компания Visa Inc. 5 марта объявила о приостановлении своей деятельности в России из-за войны. Платежная система Mastercard также ушла с российского рынка из-за того, что РФ пошла войной против Украины.

Российскими картами нельзя расплачиваться за границей.

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