Следователь из Мариуполя Марьянна Чечелюк показала фотографии с последствиями плена и обратилась к россиянам с "пожеланием"

Следователь Марьяна Чечелюк решила развеять фейк о том, что россияне якобы не бьют женщин в плену.
Следователь из Мариуполя Марьянна Чечелюк, которую россияне около двух лет держали в плену, показала фото по возвращении домой. Девушка решила ответить этими кадрами всем, кто верит в фейки.
Об этом Марьяна Чечелюк сообщила в TikTok и выложила соответствующие фотографии.
Следователь сфотографировала ноги и показала синяки.
Чечелюк отметила, что дома все заживает гораздо быстрее.
Марьяна Чечелюк решила развеять фейк о том, что россияне якобы не бьют женщин в плену. Фото с синяками наглядно демонстрируют жестокость окупантов.
Кроме этого, Чечелюк обратилась к россиянам. После двух лет в плену она желает им только самого наихудшего.
"Спасибо, русские братики, пусть земля вам будет адом. Слава Украине", — написала Марьяна Чечелюк.
Напомним, 31 мая 24-летняя следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк вернулась из плена. Девушку два года содержали в ужасающих условиях. Два года пыток, издевательств, голодовки и болезней в условиях полной информационной изоляции – вот цена, которую заплатила украинка за отказ предать свою страну.
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