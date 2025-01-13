Следствие вражеской атаки: в одной из областей Украины применили аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме напрямую зависит от российских атак и погодных условий.
В Житомирской области утром 12 января применили аварийные отключения света. Это последствие ночной дроновой атаки РФ.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 7 января, в Ивано-Франковской области произошли масштабные отключения света. Причиной обесточений стал сильный ветер.
Читайте также: