Следствие вражеской атаки: в одной из областей Украины применили аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме напрямую зависит от российских атак и погодных условий.

В Житомирской области утром 12 января применили аварийные отключения света. Это последствие ночной дроновой атаки РФ.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 января, в Ивано-Франковской области произошли масштабные отключения света. Причиной обесточений стал сильный ветер.

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