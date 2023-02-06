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Следует ли ожидать нападения на Украину со стороны Беларуси: советник оппозиционера Тихановской рассказал

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1938
Время на прочтение
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Следует ли ожидать нападения на Украину со стороны Беларуси: советник оппозиционера Тихановской рассказал

Фото: Міноборони Білорусі/Telegram

Нужно следить и не терять внимания на то, что происходит на границе.

Пока вероятность атаки с территории Беларуси маловероятна. Но это не значит, что через месяц-два Россия не перебросит свои силы снова на территорию РБ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Франак Вячорка, старший советник белорусского оппозиционера Светланы Тихановской.

"Пока Лукашенко (самопровозглашенный глава Беларуси – ред.) у власти, угроза со стороны Беларуси будет всегда. Участие белорусских военных еще менее вероятно. Не знаю, что должно произойти, что заставит белорусов воевать, но если это произойдет, это будет начало конца и для Лукашенко, и для путинской России точно. В то же время нужно следить и не терять внимания на то, что происходит на границе", — отметил Вячорка.

Напомним, что российские военные самолеты останутся в Беларуси после совместных учений, так что воздушные суда РФ продолжат взлетать с белорусских аэродромов.

В то же время Минобороны Беларуси объявило о завершении совместных лётно-тактических учений с Россией.

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1938
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