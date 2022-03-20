Следует ли ожидать прекращения огня: в Турции заявили о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева

Следует ли ожидать прекращения огня: в Турции заявили о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева

По словам Чавушоглу, есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим.

России и Украине на переговорах удалось сблизить позиции по ряду пунктов.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете "Хюрриет".

"Есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим. Мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам", — отметил он, добавив, что некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей.

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Кроме того, Чавушоглу подчеркнул, что, если стороны не отступят от своих нынешних позиций, можно сказать, что "мы надеемся на прекращение огня".

"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", – резюмировал он.

Напомним, министры иностранных дел Украины и России Дмирий Кулеба и Сергей Лавров провели встречу 10 марта в Анталии при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи украинский министр выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.

Позже Кулеба рассказал закулисные детали встречи с Лавровым и заявил о готовности к новым переговорам "без российских нарративов".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Турцию

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