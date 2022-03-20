Следует ли ожидать прекращения огня: в Турции заявили о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева

По словам Чавушоглу, есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим.
России и Украине на переговорах удалось сблизить позиции по ряду пунктов.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете "Хюрриет".
"Есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим. Мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам", — отметил он, добавив, что некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей.
Кроме того, Чавушоглу подчеркнул, что, если стороны не отступят от своих нынешних позиций, можно сказать, что "мы надеемся на прекращение огня".
"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", – резюмировал он.
Напомним, министры иностранных дел Украины и России Дмирий Кулеба и Сергей Лавров провели встречу 10 марта в Анталии при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи украинский министр выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.
Позже Кулеба рассказал закулисные детали встречи с Лавровым и заявил о готовности к новым переговорам "без российских нарративов".
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