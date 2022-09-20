Следует ли ожидать развала России после ухода Путина: прогноз эстонской разведки

По оценке главы разведцентра Сил обороны полковника Марго Гросберга, война в Украине затянется минимум на год, и на распад России надеяться не стоит.

Развала России после ухода президента Владимира Путина ждать не стоит. Потому что он строил свою систему более 20 лет.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, передает ERR.

По оценке Гросберга, война в Украине затянется минимум на год.

"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-нибудь произойдет с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то в отдельности — я в это не верю", — сказал он.

В то же время полковник отметил, что в России возможно все, в частности, приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", – добавил он.

Читайте также: