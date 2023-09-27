Следует ли ожидать россиянам зеркальных ударов по энергетике – экспертное мнение о тактике Украины

Украинская критическая инфраструктура страдает от непрекращающихся вражеских атак, поэтому существует вероятность зеркальных атак по российским объектам.

Об этом бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал "24 каналу".

Зеркальные атаки не только возможны, они нанесут РФ непоправимый ущерб, потому что энергетическая инфраструктура любой даже гражданской страны не предусматривает и не рассчитана на возможные атаки или разрушения. А у России вообще нет возможности восстанавливать критическую инфраструктуру, ведь европейское оборудование для нее недоступно.

"Им придется полностью перестраивать свою энергетическую инфраструктуру и, к примеру, переключаться на китайскую, но быстро это сделать не удастся", – считает Ступак.

В преддверии россияне приостановили программу развертывания сетей сотовой связи 5G. По версии окупантов, они пока не имеют оборудования, поэтому говорят, что перенесут все запланированное на следующие годы. У них также отсутствует оборудование для поддержки в режиме обычных базовых станций, поскольку компании связи покинули их рынок.

"Они сказали, что будут брать китайское оборудование, но оказалось, что оно им не подходит, технические свойства этого не позволяют. Думаю, что с энергетикой ситуация у россиян будет не менее сложная", – сказал эксепрт.

Напомним, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что российским оккупантам в этом году будет гораздо труднее разрушить критическую инфраструктуру Украины.

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