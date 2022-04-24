Следует ожидать усиления давления на наши позиции — Арестович о ситуации на фронте в ближайшие дни

Следует ожидать усиления давления на наши позиции — Арестович о ситуации на фронте в ближайшие дни

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время на фронте следует ожидать обострения.

Арестович объясняет, что обострение ситуации произойдет из-за того, что российской армии нужно показать своему руководству в Кремле хоть какой-то результат за 60 дней полномасштабного вторжения.

Об этом он сообщил во время эфира у российского адвоката и правозащитника Марка Фейгина в воскресенье, 24 апреля.

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"На фронте следует ожидать усиления давления на наши позиции с попыткой хоть как-то достичь целей сделок, которые от них требует политическое руководство", — заявил Арестович.

Речь идет о выходе на границы Луганской и Донецкой областей. Как объясняет советник главы Офиса президента, им этого не удастся, поскольку Украине поступает военная помощь от Запада, а ВСУ готовы давать достойный отпор.

Напомним, журналист-расследователь Ballingcat Христо Грозев предполагает, что в ближайшие 2-3 недели состоятся самые тяжелые битвы за юг и восток Украины. Он прогнозирует, что российская армия терпит неудачу во время второй фазы войны.

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