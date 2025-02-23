Следует сосредоточиться на мирном соглашении, а не на поиске виновных в войне – министр обороны США

Он отметил, что позиция Трампа базируется на демонстрации силы, и именно это, по его мнению, вынудило Россию сесть за стол переговоров.

Министр обороны США Пит Гэгсет заявил, что Украине и России следует сконцентрироваться на достижении мирного соглашения, а не на выяснении виновных в войне.

Об этом он сообщил в эфире FOX News, подчеркнув, что благодаря подходу Дональда Трампа стороны сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее.

Глава Пентагона убежден, что администрация Трампа делает все для налаживания диалога между Киевом и Москвой и подписания предстоящего мирного соглашения. По его словам, этот подход кардинально отличается от действий предыдущих президентов США, Барака Обамы и Джо Байдена.

На вопрос ведущей о том, стоит ли США открыто заявлять, кто является агрессором и диктатором, Хагсет ответил:

"Мы уже заявляли это много раз. Это не безумное утверждение – было вторжение в Украину. Предыдущая администрация назвала это "незначительным вторжением", и Путин воспринял это как сигнал слабости и начал полномасштабную войну".

Он подчеркнул, что позиция Трампа базируется на демонстрации силы, и именно это, по его мнению, вынудило Россию сесть за стол переговоров.

В то же время Хэгсет уклонился от прямого ответа на вопрос о том, является ли Путин военным преступником:

"Моя работа – не выяснять, кто что поступил и кто является диктатором, а кто нет. Это неполезно и непродуктивно. Сейчас главное – достичь мира".

Он также подтвердил, что США не рассматривают возможность отправки своих войск в Украину.

Ранее Хегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения". То, как выглядеть будут эти границы, еще предстоит выяснить.