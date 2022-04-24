Следующая цель Путина в случае победы над Украиной: военный эксперт объяснил, кто находится под угрозой

Следующая цель Путина в случае победы над Украиной: военный эксперт объяснил, кто находится под угрозой

Следующей целью Путина может стать Молдова, саботировавшая поддержку санкции против России, объявившая о нейтралитете.

Остановить планы главы Кремля может Украина.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, в случае победы над Украиной Россия не прекратит "есть" другие страны – следующей может стать Молдова. В будущем они могут проложить себе "коридор" еще в Калининград.

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"Озвученные Россией планы на вторую фазу войны против Украины фактически свидетельствуют о том, что кремль не собирается останавливаться на нашей стране. Следующая вероятная цель – Приднестровье, Молдова, а дальше – сухопутный коридор в Калининград", — отметил Алексей Мельник.

В то же время планы Путина могут сломать поставляющие оружие европейские партнеры Украины.

"После обнародования этих задач для Путина пути назад уже нет – он должен идти к ним, не считаясь с ценой. Ключевым фактором в вопросе остановки агрессора будет мощь украинской армии при поддержке Запада", – военный эксперт Алексей Мельник.

Напомним, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 27 апреля приедет в Украину, в том числе посетит Киев с правительственной делегацией.

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