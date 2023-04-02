Следующая неделя будет особенно важной для нашей защиты: обращение Зеленского

По словам президента, на фронте сегодня "особенно горячо" под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.
Президент Владимир Зеленский рассказал о произошедших за сегодня преступных ударах РФ по мирным украинским городам.
Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 апреля.
Так, россияне снова ударили по Константиновке Донецкой области.
"Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, трое мужчин. Обычные люди обычного городка на Донбассе. Мои соболезнования родным и близким погибших", — отметил Зеленский.
Еще 11 человек получили ранения. Россия применила против Константиновки ракеты С-300 и систему залпового огня "Ураган".
Сегодня утром российские захватчики ударили также по Конотопскому району Сумской области. В результате вражеского минометного огня погибли два человека.
"Это всего несколько примеров из десятков ударов в сутки. Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумщины до Донбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", – подчеркнул глава государства.
Ситуация на фронте
По словам президента, на фронте сегодня "особенно горячо" под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.
"Особенно Бахмутом! Там сегодня особенно горячо! Под Белогоровкой, под Кременной и всеми другими нашими городами, городками и селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины, помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине", – отметил Зеленский.
Особо президент отметил 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, десантников "Восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду, морпехов 35-й и 36-й бригад, артиле 64-го и 66-го отдельных пушечных дивизионов 406-й артиллерийской бригады.
Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет "особо весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе".
"Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", – подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал последние события вокруг Лавры.
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