Следующая неделя будет особенно важной для нашей защиты: обращение Зеленского

По словам президента, на фронте сегодня "особенно горячо" под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

Президент Владимир Зеленский рассказал о произошедших за сегодня преступных ударах РФ по мирным украинским городам.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 апреля.

Так, россияне снова ударили по Константиновке Донецкой области.

"Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, трое мужчин. Обычные люди обычного городка на Донбассе. Мои соболезнования родным и близким погибших", — отметил Зеленский.

Еще 11 человек получили ранения. Россия применила против Константиновки ракеты С-300 и систему залпового огня "Ураган".

Сегодня утром российские захватчики ударили также по Конотопскому району Сумской области. В результате вражеского минометного огня погибли два человека.

"Это всего несколько примеров из десятков ударов в сутки. Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумщины до Донбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", – подчеркнул глава государства.

Ситуация на фронте

По словам президента, на фронте сегодня "особенно горячо" под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

"Особенно Бахмутом! Там сегодня особенно горячо! Под Белогоровкой, под Кременной и всеми другими нашими городами, городками и селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины, помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине", – отметил Зеленский.

Особо президент отметил 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, десантников "Восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду, морпехов 35-й и 36-й бригад, артиле 64-го и 66-го отдельных пушечных дивизионов 406-й артиллерийской бригады.

Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет "особо весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе".

"Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", – подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал последние события вокруг Лавры.

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