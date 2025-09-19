Следующая цель Путина: военный эксперт рассказал, где враг планирует наступление

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские оккупанты не отказываются от наступательных планов, несмотря на огромные потери. Враг готовит еще две великие наступательные миссии. Основными целями врага являются Покровское и Славянское направления, а также Запорожье.

Об этом сообщил Роман Свитан в эфире «24 Канала».

Новые направления главного удара

Он заявил, что сейчас идет летняя военная кампания врага, которая продлится до морозов. По его словам, оккупанты уже сосредоточили свои резервы для новых наступательных операций. Он отметил, что враг пытается выйти на Доброполье на Покровском направлении. На Славянском направлении враг пытается зайти на Купянск, подходит к Лиману, а также вытеснил ВСУ из Серебрянского лесничества.

«Это уже угроза Северскому. Это уже угроза Славянску, но уже с юго-востока», — пояснил эксперт.

Он добавил, что оккупанты также пытаются взять Славянско-Краматорскую агломерацию в полуокружение, вытеснив ВСУ из Временного Яра.

Угроза для Запорожья

Кроме того, по словам Свитана, не стоит забывать о Запорожском направлении. оккупанты пытаются подойти к городу вдоль бывшего Каховского водохранилища. Они уже продвигаются из Васильевки на Каменское.

«Сейчас они пытаются выйти в сторону Запорожья на высоты севернее Каменского. Это очень опасная ситуация. Если враг выйдет на высоты, то получит в Запорожье армейскую артиллерию», — подчеркнул полковник.

Он добавил, что ВСУ противодействуют врагу и направляют дополнительные силы и дроны для уничтожения резервов оккупантов. Эксперт считает, что при правильных решениях украинская армия сможет перемолоть «всю российскую вторую волну», поскольку враг имеет огромные потери.

Напомним, по словам Виталия Пекара, война России против Украины не закончится с прекращением боевых действий. После того, как «пушки умолкнут», Кремль попытается реализовать свои имперские амбиции, но уже другими методами — политическими, медийными и культурными.

Эксперт предостерегает: после окончания войны Украина может столкнуться с новой волной влияния со стороны России — на этот раз в виде организаций, которые постараются достичь того, чего не смогли получить военные. По словам Валерия Пекара, политика Кремля станет продолжением войны другими методами.

Москва может попытаться навязать Украине «грузинский сценарий», а если это не даст результата, расколоть общество и погрузить его во внутренние конфликты, чтобы снивелировать украинскую победу.

Пекарь отмечает, что опасность представляют не только пророссийские реваншисты, которые будут стремиться взять реванш политическим путем, но и так называемая «волна хороших россиян». Они будут искренне считать, что «прекрасную Россию будущего» легче построить именно в Украине, а не на территории РФ.

По их мнению, Украина — это идеальный плацдарм для воплощения подобных идей: здесь уже есть демократические институты, движение в сторону Европы, а также совместная культура и братский народ. Более того, они убеждены, что восстановить и развить Украину гораздо проще, чем Россию с ее централизованной властью, авторитаризмом и разрушенной экономикой.