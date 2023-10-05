Следующая встреча для обсуждения украинской формулы мира пройдет в Турции

Во встрече должно принять участие ограниченное количество официальных представителей разных стран.

Следующей страной, в которую пройдет встреча советников по национальной безопасности по реализации украинской формулы мира, станет Турция.

Об этом информирует Bloobmerg.

Сообщается, что встреча была предварительно запланирована на конец октября. Участники намерены обсудить идеи достижения крепкого мира в Украине.

Во встрече должно принять участие ограниченное количество официальных представителей разных стран. Также на встрече присутствует советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Россия не приглашена.

Сообщается, что во время встречи будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским и усилия по проведению украинского мирного саммита.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал единственный путь к миру в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем оружии, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

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