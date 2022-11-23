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Следующая жертва: после провала в Украине пропагандисты РФ заговорили о Казахстане (видео)

Следующая жертва: после провала в Украине пропагандисты РФ заговорили о Казахстане (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
641
Время на прочтение
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Следующая жертва: после провала в Украине пропагандисты РФ заговорили о Казахстане (видео)

Российские пропагандисты на ток-шоу заявили, что в Казахстане могут начаться "нацистские процессы".

Российские пропагандисты после провала их армии в Украине и краха планов "взять Киев за два дня" начали обсуждать новую жертву агрессии — Казахстан.

Об этом говорилось в пропагандистском ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Один из гостей Соловьева заявил, что "следующей проблемой России станет Казахстан".

"Там тоже могут начаться "нацистские процессы", как в Украине. И россиян там много, и граница наиболее протяженная и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там", — отметил пропагандист.

Таким образом, россияне хотят отвлечь внимание своих граждан от Украины, найдя новую жертву для "денатификации" – Казахстан. Отметим, что президент этой страны Токаев отказал Путину в военной помощи в рамках ОДКБ и заявил, что не будет признавать так называемые "ЛДНР".

Напомним, что на внеочередных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев.

В сентябре стало известно, что Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине.

После полномасштабгого вторжения, когда Россия отмечала первые поражения, Путин требовал от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины.

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Дата публикации
Просмотры
641
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