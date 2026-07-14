"Готовьтесь уже сейчас": Бутусов предупредил украинцев про еще более сильные удары РФ

Зима в Киеве в 2025 году / © Associated Press

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Украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов считает, что следующей зимой Россия может нанести Украине еще более мощные удары по критической инфраструктуре, чем в прошлом. По его словам, государству, войску и обществу уже сейчас следует готовиться к возможным кризисам.

Об этом Бутусов заявил в интервью "Украинской правде".

По его словам, усиление украинских ударов по российской логистике и топливно-энергетическому комплексу вынуждает Россию соответствовать более масштабным атакам.

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«Когда мы предпринимаем какой-то стратегический ход, за ним идут пропорциональные симметричные действия врага. С этим серьезная проблема», — отметил он.

Бутусов считает, что у России более широкая номенклатура средств поражения и большие возможности для масштабирования их производства, поэтому будет отвечать на украинские удары еще интенсивнее.

«Нужно готовить государство, страну к тому, что зимой враг нанесет еще более тяжелые удары, чем прошлой зимой», — подчеркнул журналист.

По его мнению, Украине необходимо усиливать автономность войск, городов и общества в целом, чтобы быть готовыми к возможным кризисным ситуациям в тылу, связанным с ударами по объектам критической инфраструктуры.

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Бутусов также призвал украинцев, предприятия и военных уже сейчас готовиться к возможным вызовам следующей зимой, отметив, что этот вопрос является максимально актуальным.

Чего ждать от следующей зимы: последние новости

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Киеве в дома, питающиеся от ТЭЦ, не успеют до зимы установить 100% резервных источников тепла. Поэтому 2500 домов могут оказаться без отопления при новых ударах РФ.

Самыми уязвимыми городами остаются Киев, Одесса, Днепр и Харьков. Эти мегаполисы больше всего зависят от централизованных ТЭЦ и протяженных сетей, поэтому удары по ним вызывают каскадные отключения электричества, централизованного отопления и воды.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты Украины в течение зимы необходим пакет из 300 ракет в системы Patriot. По его словам, это должно обеспечить стране достаточный уровень противовоздушной обороны и лишить Россию возможности рассчитывать на зимнюю кампанию.

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