Следующей фазой войны в Украине станет "битва логистики" – экс-начальник британской разведки

Следующие дни и недели в войне Украины и России станут "битвой логистики".

Об этом заявил экс-начальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн в интервью Sky News.

По его словам, многое будет зависеть от темпов пополнения запасов и доставки нужного оружия и техники на восток страны. И именно оперативность доставки, как он прогнозирует, может стать проблемой для Украины.

В то же время он говорит, что Россия пытается захватить Мариуполь, поскольку именно оттуда российские войска намерены начать двигаться на север для поддержания наступления на востоке.

Как сообщалось, оккупанты пытаются взять под контроль ряд городов Донецкой области и предпринимают попытки прорыва.

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