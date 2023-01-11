Следующие 24 часа будут критическими для Соледара – украинский военный о реальной ситуации

Защитник Соледара рассказал, что россияне хотят оцепить их, чтобы взять в кольцо.

Военный, обороняющий Соледар, рассказал, что ситуация в городе "очень сложная" и что "следующие 24 часа будут критическими".

Об этом украинский защитник, захотевший остаться анонимно из соображений безопасности, сообщил для информационного агентства CNN.

"Здесь тяжело, но мы живы больше, чем кто-либо другой", — сказал в текстовом сообщении солдат для американского СМИ.

Он также прокомментировал информацию, распространяемую пропагандистскими СМИ, ссылаясь на руководителя российской частной военной компании "Вагнер" Пригожина, о якобы "взятии" города. Он призвал не верить подобным заявлениям.

"Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся. Хотя практически самостоятельно. Без командиров. В эти дни для города все будет определено. Потому что мы – в ловушке, они хотят нас окружить", – сказал он.

По его словам, россияне глушили украинскую связь, что чрезвычайно усложняло координацию. Военный отметил, что если ближайшие украинские подразделения удержат позицию, его подразделение сможет безопасно отступить.

Бои за Соледарь на Бахмутском направлении

Соледарь Донецкой области стал новой мишенью ВС РФ и наемников ППК "Вагнер" на Бахмутском направлении. Российские военные атаковали Соледарь большими силами, зашли в город, но украинские военные остановили их продвижение.

По информации от Генштаба ВСУ от 11 января Россия пытается выйти на административные границы Донецкой области. Путинские солдаты предпринимают наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар и пути снабжения наших подразделений. оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

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