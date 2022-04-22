Следующие четыре недели будут решающими: топ-чиновники США спрогнозировали развитие войны в Украине

Следующие четыре недели определят окончательный результат войны, которую развязала Россия против Украины, с долгосрочными последствиями, влияющими на карту Европы на десятилетие вперед.

В то же время официальные лица США прогнозируют, что боевые действия будут длительными и изнурительными, и указывают на крайнюю важность срочно доставить Киеву больше новых вооружений.

Такое мнение высказали чиновники США, пишет New York Times.

Представители власти США говорят, если войска РФ смогут прорваться к востоку, у диктатора Путина будет больше возможностей у РФ представить свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех. А также заявить, что он "обеспечил защиту пророссийского меньшинства Украины". В такой ситуации Путин мог бы использовать Донбасс как рычаг давления в любых переговорах.

"Но если украинские военные смогут остановить наступление РФ на Донбассе, перед Путиным предстанет строгий выбор: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или серьезно вести договоренности на мирных переговорах ", — отметили представители американских властей, говоривших на условиях анонимности.

Но, по их словам, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и политически рискован для российского лидера.

В то же время еще одно высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США считает следующий месяц решающим поворотным моментом как для Украины, так и для РФ. По его мнению, эта фаза битвы якобы в определенной степени способствует РФ, поскольку путинские войска "перемещаются по более открытой местности, а не вязнут в огородах".

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Но, по его мнению, при правильном вооружении и сохранении высокого морального духа и мотивации ВСУ могут не только остановить продвижение захватчиков из путинской армии, но и отбросить их.

В свою очередь, бывший командующий Силами специальных операций США в Европе в отставке генерал-майор Майкл Репас убежден, что для ВСУ решающее значение имеет то, что они должны остановить наступление РФ, чтобы отразить весь Донбасс.

"Если Путину удастся захватить восток и установить сухопутный коридор в Крым, Москва будет иметь более сильную позицию в любом урегулировании путем переговоров. Еще через месяц я жду истощения с обеих сторон без военного решения/результата в любом случае. Безысходная ситуация означает, что Путин побеждает, а если он "победит", то нас ждет тяжелая дорога", – сказал военный.

Как пишет издание со ссылкой на чиновников США, независимо от исхода войны "российские вооруженные силы будут потрачены после этого следующего этапа".

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