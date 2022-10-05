Следующие дни будут еще хуже для оккупантов: австралийский генерал о контрнаступлении ВСУ на юге

По словам эксперта, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

"Неожиданный" прорыв украинских войск в Херсонской области и паническое отступление россиян — это продолжение длинной серии организованных действий.

Об этом пишет в Twitter Мик Райан – военный эксперт, генерал-майор в отставке, отвечавший за все военное обучение и военное образование в Австралии.

The Russian southern campaign начинается в игру. While their forces fix Russian defenders in the south west, the Ukraine jsou advancing from the north. Некоторые observations на Kherson & Kharkiv offensives. 1/20 https://t.co/FwaBQDPs2I — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

По его словам, украинская наступательная кампания на юге продолжает разворачиваться.

"Пока ВСУ фиксируют российских защитников на юго-западе (Херсонщины. – Ред.), украинцы наступают с севера. Хотя это может показаться "внезапным" прорывом на юге, на самом деле это продолжение длинной серии организованных действий на юге и северо-востоке Украины", – отметил генерал.

Райан обратил внимание, что украинские атаки на юге начались месяцы назад. ВСУ не только отвоевали территорию, но и участвовали в разведывательной битве, чтобы получить разведывательные данные, не давая информации противнику.

По мнению эксперта, активные действия ВСУ на юге в августе заставили россиян стянуть дополнительные подкрепления. Особое внимание он обратил на роль HIMARS в этой операции.

"В то же время, украинские стратегические планировщики в Киеве искали бы другие возможности, где россияне могли бы ослабить свою оборону, чтобы прикрыть ответственность войск, направленных на юг", — говорит австралийский генерал.

Именно поэтому, по мнению эксперта, воспользовавшись ослаблением россиян, украинская армия начала стремительное наступление в Харьковской области.

"Тогда, когда Харьковская кампания свирепствовала на северо-востоке, украинцы снова искали бы возможностей где-нибудь и искали слабые места России. Они нашли возможность севернее Херсона ", — говорит Райан.

Эксперт сделал несколько замечаний, "даже имея сейчас ограниченное количество информации":

Во-первых, украинцы имели широкий общий оперативный план , который предусматривал потенциальные операции на юге, северо-востоке – и, вероятно, где-нибудь. Однако их запуск базировался не только на времени, но и на том, когда появились возможности.

, который предусматривал потенциальные операции на юге, северо-востоке – и, вероятно, где-нибудь. Однако их запуск базировался не только на времени, но и на том, когда появились возможности. Во-вторых, у украинцев явно были как специализированные, так и ситуационные резервы , которые они выделили для запланированных наступлений – и для использования возможностей. Создание их требовало хорошей оценки риска, обмана, оперативной безопасности и материально-технического обеспечения.

, которые они выделили для запланированных наступлений – и для использования возможностей. Создание их требовало хорошей оценки риска, обмана, оперативной безопасности и материально-технического обеспечения. В-третьих, украинцы провели лучшую разведку. Россияне плохо владеют тактической разведкой. Это немаловажная часть предотвращения неожиданности и распознавания слабых мест противника, которые необходимо использовать.

Россияне плохо владеют тактической разведкой. Это немаловажная часть предотвращения неожиданности и распознавания слабых мест противника, которые необходимо использовать. В-четвертых, после почти 8 месяцев полномасштабного вторжения (и 8 лет с тех пор, как Россия начала эту войну), у Украины есть несколько старших командиров, которые являются опытными стратегами и мастерами операций. Они хорошо знают своего врага и знают, как сбалансировать стратегический риск и возможности.

"И эти командиры, включая генералов Залужного, Сырского и Ковальчука, умело управляют своими штабами и подчиненными командирами путем планирования и выполнения широкомасштабных военных операций. Это редкий навык", – говорит австралийский генерал.

В-пятых, асимметрия в философии командования, когда Россия централизованно контролирует операции, а Украина предоставляет больше свободы для использования возможностей.

По его словам, в стремительных операциях, таких как Харьковская и Херсонская операции, те, кому не нужно постоянно обращаться в штаб, смогут определять и доминировать в оперативном темпе, в конце концов, перехватывая инициативу.

"Именно сочетание этих пяти факторов, а также мужества украинцев в ближнем бою и отсутствия мотивированности среди российских солдат, является основным фактором успеха Украины в отвоевании значительной части ее территории за последние несколько недель", — считает Райан.

По его мнению, российская армия затрудняется ответить на то, что с ней делают украинцы. Каскадные сбои, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время. А ведение мобилизованных войск РФ не поможет решить проблему российскому командованию.

18/ Russian Army не может попасть в сообщение к тому, что украинские являются для них. Мы считаем, что качественные проблемы, которые являются правильными для того, чтобы при уходе. Включение mobilised troops likely to provide only human speed bumps for the Ukrainians. pic.twitter.com/0jbru9jqGK — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

"От первой части операции "Барбаросса" во Второй мировой войне российская армия не имела столь ужасной серии неудач на поле боя. И поскольку большое количество войск застряло к западу от Днепра, следующие дни могут стать для них еще хуже", — подытожил эксперт.

Ранее конгрессмен США Стив Коэн рассказал о геноциде украинцев, ответе на ядерный удар и оружие для ВСУ.

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