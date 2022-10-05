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Следующие дни будут еще хуже для оккупантов: австралийский генерал о контрнаступлении ВСУ на юге

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Следующие дни будут еще хуже для оккупантов: австралийский генерал о контрнаступлении ВСУ на юге

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По словам эксперта, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

"Неожиданный" прорыв украинских войск в Херсонской области и паническое отступление россиян — это продолжение длинной серии организованных действий.

Об этом пишет в Twitter Мик Райан – военный эксперт, генерал-майор в отставке, отвечавший за все военное обучение и военное образование в Австралии.

По его словам, украинская наступательная кампания на юге продолжает разворачиваться.

"Пока ВСУ фиксируют российских защитников на юго-западе (Херсонщины. – Ред.), украинцы наступают с севера. Хотя это может показаться "внезапным" прорывом на юге, на самом деле это продолжение длинной серии организованных действий на юге и северо-востоке Украины", – отметил генерал.

Райан обратил внимание, что украинские атаки на юге начались месяцы назад. ВСУ не только отвоевали территорию, но и участвовали в разведывательной битве, чтобы получить разведывательные данные, не давая информации противнику.

По мнению эксперта, активные действия ВСУ на юге в августе заставили россиян стянуть дополнительные подкрепления. Особое внимание он обратил на роль HIMARS в этой операции.

"В то же время, украинские стратегические планировщики в Киеве искали бы другие возможности, где россияне могли бы ослабить свою оборону, чтобы прикрыть ответственность войск, направленных на юг", — говорит австралийский генерал.

Именно поэтому, по мнению эксперта, воспользовавшись ослаблением россиян, украинская армия начала стремительное наступление в Харьковской области.

"Тогда, когда Харьковская кампания свирепствовала на северо-востоке, украинцы снова искали бы возможностей где-нибудь и искали слабые места России. Они нашли возможность севернее Херсона ", — говорит Райан.

Эксперт сделал несколько замечаний, "даже имея сейчас ограниченное количество информации":

  • Во-первых, украинцы имели широкий общий оперативный план, который предусматривал потенциальные операции на юге, северо-востоке – и, вероятно, где-нибудь. Однако их запуск базировался не только на времени, но и на том, когда появились возможности.
  • Во-вторых, у украинцев явно были как специализированные, так и ситуационные резервы, которые они выделили для запланированных наступлений – и для использования возможностей. Создание их требовало хорошей оценки риска, обмана, оперативной безопасности и материально-технического обеспечения.
  • В-третьих, украинцы провели лучшую разведку. Россияне плохо владеют тактической разведкой. Это немаловажная часть предотвращения неожиданности и распознавания слабых мест противника, которые необходимо использовать.
  • В-четвертых, после почти 8 месяцев полномасштабного вторжения (и 8 лет с тех пор, как Россия начала эту войну), у Украины есть несколько старших командиров, которые являются опытными стратегами и мастерами операций. Они хорошо знают своего врага и знают, как сбалансировать стратегический риск и возможности.

"И эти командиры, включая генералов Залужного, Сырского и Ковальчука, умело управляют своими штабами и подчиненными командирами путем планирования и выполнения широкомасштабных военных операций. Это редкий навык", – говорит австралийский генерал.

  • В-пятых, асимметрия в философии командования, когда Россия централизованно контролирует операции, а Украина предоставляет больше свободы для использования возможностей.

По его словам, в стремительных операциях, таких как Харьковская и Херсонская операции, те, кому не нужно постоянно обращаться в штаб, смогут определять и доминировать в оперативном темпе, в конце концов, перехватывая инициативу.

"Именно сочетание этих пяти факторов, а также мужества украинцев в ближнем бою и отсутствия мотивированности среди российских солдат, является основным фактором успеха Украины в отвоевании значительной части ее территории за последние несколько недель", — считает Райан.

По его мнению, российская армия затрудняется ответить на то, что с ней делают украинцы. Каскадные сбои, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время. А ведение мобилизованных войск РФ не поможет решить проблему российскому командованию.

"От первой части операции "Барбаросса" во Второй мировой войне российская армия не имела столь ужасной серии неудач на поле боя. И поскольку большое количество войск застряло к западу от Днепра, следующие дни могут стать для них еще хуже", — подытожил эксперт.

Ранее конгрессмен США Стив Коэн рассказал о геноциде украинцев, ответе на ядерный удар и оружие для ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
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