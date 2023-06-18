"Следующие несколько дней..": генерал Ходжес указал на интригу по контрнаступлению

Годжес считает, что основная фаза контрнаступления еще не началась.

Украина "ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск".

Об этом заявил американский генерал в отставке, экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Espreso.

Также читайте Как повлияет результат контрнаступления ВСУ на помощь от ЕС: объяснение еврокомиссара

Ходжес считает, что основная фаза контрнаступления еще не началась. Пока что ВСУ продолжают давить на оккупантов, ища уязвимые места, сбивая россиян с толку относительно того, где будет основное наступление.

"И, конечно, будут определенные потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", — убежден генерал.

По его мнению, большинство российских солдат не хотят воевать. Также Украине помогает то, что российское руководство ненавидит друг друга.

"Кадыров, Пригожин, Шойгу – все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними. Это значит, что российской обороне не хватит сплоченности, если Украина будет продолжать в этом же духе", – отмечает Ходжес.

Напомним, Бен Ходжес назвал, что нужно для того, чтобы война завершилась еще до конца 2023 разгромом России. Ранее он показал план и карту освобождения Крыма, а также оценил, может ли Путин применить ядерное оружие в Украине.

Читайте также: