Следующие шесть месяцев могут стать переломными в войне: Билецкий объяснил, что нужно Украине

У Украины есть около шести месяцев, чтобы перехватить инициативу на фронте, усилить свои позиции и заставить Россию вести переговоры не с позиции силы.

Об этом в интервью Reuters заявил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса ВСУ.

По его словам, российская армия истощается и уже не способна к большим прорывам так, как раньше. Если Украина сможет нарастить темп на поле боя и удержать его несколько месяцев, это может изменить ситуацию на фронте.

Билецкий назвал критический период для войны в Украине

Бригадный генерал заявил, что ближайшие месяцы могут стать ключевыми для дальнейшего хода войны.

"Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом. Вернее, думаю, что следующие шесть – самые важные", – сказал Белецкий.

Он подчеркнул, что ВСУ нужно определить направления, где можно улучшить позиции, занять стратегически важные рубежи и уже после этого говорить с Россией о стабильном перемирии с позиции силы, а не слабости.

Россия теряет темп, но война остается тяжелой

По оценке Билецкого, недостаток личного состава уже не позволяет российским войскам поступать так, как год назад. Он также заявил о значительных потерях среди полевых командиров РФ, что свидетельствует о деградации российской армии.

Reuters отмечает, что российское продвижение в этом году замедлилось. В то же время у Украины есть собственные проблемы, в том числе нехватка людей на фронте.

На фоне этого Киев усилил удары дронами по российской логистике, системам ПВО, нефтяным и военным объектам. Это должно усложнить наступательные возможности РФ.

Донетчина остается ключевым направлением

Одним из главных вопросов остается контроль над Донецкой областью. Россия требует весь регион, но Украина не собирается выводить войска из территорий, которые Москва так и не смогла захватить.

Билецкий отметил, что его подразделения удерживают важный фланг в районе Славянска и вынуждают россиян атаковать в лоб. Такие штурмы дорого стоят оккупантам и истощают их силы.

Украина делает ставку на дроны и роботизированные системы

Билецкий также заявил, что украинская армия активно внедряет новые технологии. Речь идет о наземных роботизированных комплексах, малозаметных дронах-камикадзе и роботах с пулеметами или ракетными установками.

По его словам, в перспективе такие системы должны заменить часть пехоты и помочь проводить более сложные штурмовые операции с меньшими потерями личного состава.

"Это произойдет уже в этом году", - сказал Билецкий.

Напомним, украинские военные отмечают, что российским оккупантам все труднее продвигаться на фронте. Одной из причин являются значительные потери техники и активное применение дронов, существенно изменивших характер боевых действий.

Поэтому российская армия все чаще возвращается к тактике малых пехотных групп и так называемых "мясных" штурмов. Подобный подход ранее активно использовали наемники ППК "Вагнер".

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте благодаря стойкости военных, дронам, технологическим решениям и дальнобойным ударам по российским целям.

В то же время глава государства подчеркивал, что ситуация на передовой остается сложной. Несмотря на это, по его словам, в этом году Силы обороны демонстрируют лучшие результаты, чем раньше.

