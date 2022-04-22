Следующий этап войны станет решающим для Украины и России: есть два варианта развития событий – NYT

Следующий этап войны станет решающим для Украины и России: есть два варианта развития событий – NYT

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики.

Американские чиновники видят два варианта развития событий войны в Украине.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Так, а администрации президента США ожидают, что война в Украине будет долгой и изнурительной. По их словам, для поддержки украинских военных важно предоставить как можно больше новых вооружений, включая дальнобойную артиллерию и радары для контрбатарейной борьбы. Американские чиновники уверены, что это поможет отразить новое российское наступление на Донбассе.

По мнению представителей администрации Байдена, в войне в Украине возможны два варианта развития событий. Первый – если Россия сможет прорваться на восток, у президента Владимира Путина будет больше шансов преподнести войну в Украине как успех, и тогда он может использовать Донбасс как рычаг давления в любых переговорах.

Второе развитие событий – если ВСУ остановят российское наступление на Донбассе, перед Путиным предстанет жесткий выбор: направить больше боевых возможностей на войну, которая может затянуться на годы, или же серьезно вести переговоры о мире.

Собеседники издания отмечают, что первый вариант может означать полную мобилизацию в России, что является большим политическим риском для главы Кремля.

По информации издания, в Пентагоне уверены, что при наличии необходимого оружия и сохранения высокого морального духа ВСУ могут не только остановить продвижение российских войск, но и отбросить их обратно.

Напомним, заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что РФ во время "второй фазы" войны планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Россия сегодня официально признала, что хочет захватить и восток, и юг Украины

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