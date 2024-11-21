Следующий удар межконтинентальной баллистической ракетой может быть по Киеву – генерал-майор США

Выбор России атаковать Днепр межконтинентальной баллистической ракетой может быть предупреждением о том, что она может нацелиться на Киев.

Об этом генерал-майор США в отставке Марк МакКарли заявил в комментарии CNN.

"Можно сказать, что то, что Россия сначала ударила по Днепру, является заявлением о том, что если Украина не отступит от использования, скажем, недавно предоставленных ATACMS от США и Storm Shadow от Британии, то Россия использует ту же межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", – высказался МакКарли.

Генерал-майор США в отставке, находящийся в Киеве, сообщил, что ранним утром 21 ноября в городе звучали сирены, что соответствовало возможному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

"Сирены в конце концов прекратились, но все равно была спешка в подвалы и бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И этого хотели россияне — страха среди живущих и выживающих", — рассказал МакКарли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 ноября Россия ударила по Днепру новой ракетой. Все характеристики указывают на то, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета.

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