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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Следующую зиму пережить будет еще труднее: в ООН предупредили об опасном сценарии для украинцев

В Комиссии ООН отмечают, что удары по энергетике все больше ухудшают условия жизни гражданского населения.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Блэкаут в Украине.

Блэкаут в Украине. / © Фото из открытых источников

Следующая зима может стать для украинцев еще тяжелее из-за длительных российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявила Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в своем устном отчете Совета ООН по правам человека.

В Комиссии напомнили, что зимой 2025-2026 годов, когда температура опускалась до -20°C, российские войска продолжали систематические удары по украинской энергетике.

В результате атак были повреждены или разрушены энергетические установки, линии электропередач, объекты теплоснабжения и газовой инфраструктуры. Миллионы гражданских сталкивались с длительными отключениями электроэнергии и нехваткой отопления.

Опрошенные Комиссией украинцы рассказывали, что температура в домах падала настолько низко, что это влекло за собой проблемы со здоровьем, в том числе психологические.

74-летняя жительница Киева, живущая на 18-м этаже, рассказала, что из-за отключения электроэнергии часто не работали лифты, поэтому она оставалась фактически заблокированной в квартире.

«Не было возможности ни зайти, ни выйти. Я лежала, мерзла и голодала, без лекарств, без всего», – рассказала она.

Украинские власти также фиксировали случаи гибели и травм из-за переохлаждения.

«Непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру делают условия жизни гражданского населения все более невыносимыми. Мы обеспокоены тем, что будущую зиму будет еще труднее пережить», — заявил глава Комиссии Эрик Мьосе.

Что еще расследует Комиссия

Особое внимание Комиссия уделила навязыванию украинским детям на оккупированных территориях русского патриотического и военного воспитания.

По данным отчета, детей заставляют учиться по российским программам, где прославляется РФ. Для детей от 14 лет обязательная программа также предусматривает элементы военной подготовки, в том числе обращение с оружием и военные учения.

Еще одним направлением расследования стала вербовка иностранцев в русскую армию. Комиссия установила случаи, когда людей привлекали обещаниями высокооплачиваемой гражданской работы, а по прибытии в Россию заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ.

Многие не знали русского языка и не понимали условий документов, после чего оказывались на передовой.

Часть таких новобранцев погибла, пропала без вести, была ранена или попала в украинский плен.

Комиссия планирует предоставить результаты текущих расследований в своем докладе на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2026 года.

Ранее мы писали, что Россия с августа значительно сократила использование баллистических ракет в пользу реактивных беспилотников. Это может свидетельствовать, что Москва накапливает ракеты для новой кампании ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины зимой.

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