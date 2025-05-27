Следы пыток, пропавшие органы, разложенные тела: что возвращает Россия вместо военнопленных

Обмен пленными / © ТСН.ua

Реклама

59-летний украинский солдат Сергей Григорьев из Полтавщины часто повторял своим дочерям и жене: «Все будет хорошо». Эти слова стали для семьи символом надежды после того, как его взяли в плен в Мариуполе в 2022 году. Младшая дочь даже вытатывала фразу на запястье.

Об этом пишет Associated Press.

В 2019 году Сергей Григорьев присоединился к Вооруженным силам Украины. В феврале 2022 года, с началом полномасштабного вторжения РФ, он оказался в Мариуполе — городе, ставшем символом ожесточенного сопротивления.

Реклама

10 апреля 2022 г. он в последний раз позвонил домой: «Я жив. Все будет хорошо». Через два дня семья узнала: Сергея вместе с другими собратьями взяли в плен. Вскоре Красный Крест подтвердил его статус военнопленного — это должно было гарантировать защиту согласно Женевским конвенциям.

«Жив и здоров» только на словах

В августе 2022 года жена получила письмо от мужа: «Моя дорогая Галочка… Я жив и здоров». Его младшая дочь Оксана увидела Сергея на видео в российских соцсетях: седой, истощенный, без зубов. Он повторял: «Я жив и здоров». Но вид свидетельствовал о другом.

По словам бывшего военнопленного Алексея Гончарова, содержавшегося в той же колонии, в Каменско-Шахтинском исправительном учреждении на юго-западе России всех заключенных систематически избивали.

Реклама

«Всех били — без исключения. Кто больше, кто меньше, но мы все это выдержали», — говорит Гончаров.

Григорьев еще долго держался, даже лучше младших. Но впоследствии начал терять силы: не мог ходить, страдал головокружением. Лечения не было. Его перевели в изолированную камеру — холодную, без света. Там с ним был только фельдшер. По словам Гончарова, Сергей умер там примерно 20 мая 2023 года.

Тело в мешке: лживое свидетельство и настоящее вскрытие

Семья узнала о смерти только в конце года. В марте 2024-го тело прибыло из России со справкой о смерти, где было указано: инсульт. Однако украинские медэксперты установили: настоящей причиной была «тупая травма живота с разрывом селезенки и внутренним кровотечением».

Реклама

Сергей — один из более 200 украинских военнопленных, по официальным данным, погибших в российском плену. Многие тела возвращают изуродованными, разложенными, без внутренних органов — все это, как считают украинские судмедэксперты, является попыткой скрыть следы пыток.

Отчет ООН за 2024 год констатирует: 95% освобожденных украинских военнопленных подверглись «систематическим» пыткам. Amnesty International подтверждает — российские колонии превращены в зоны ужаса, а информация о состоянии пленных держится в секрете.

«Мы видим на телах все то, о чем рассказывают бывшие пленные», — говорит судмедэкспертка Инна Падей.

Сергея похоронили в родном Пирятине. Его дочери и жена отчеканили на запястье слова, ставшие для них символом надежды.

Реклама

«Теперь над нами — ангел в небе», — говорит Галина. — «Мы верим, что все будет хорошо».

Напомним, что 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

24 мая провели второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников. А уже 25 мая состоялся третий, финальный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 303 защитника.

Однако среди тысяч украинских пленных, которых вернули домой во время самого масштабного обмена с Россией, не было ни одного азовца.

Реклама

Однако среди освобожденных из плена был и Анатолий Тараненко, который, вероятно, добровольно перешел на сторону врага еще до начала вторжения и наговорил пропагандистам РФ много гадостей в адрес Украины.