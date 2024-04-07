"Следы военных преступлений не удастся скрыть": омбудсмен — о расстреле военнопленных

Факт расстрела военнопленных в Херсонской области, вблизи села Кринки, который совершили кафиры, должны задокументировать ООН и Красный Крест.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал — следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности", — отметил он.

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Официальных данных по точному месту, где было совершено преступление оккупантами, а также времени, когда именно его совершили, пока нет, отметил Лубинец. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области.

На видео трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают.

"Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага. Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами ООН и МКЧ задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками", — заявил омбудсмен.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать России четкий сигнал, что следы военных преступлений не удастся скрыть.

"Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", — сказал он.

Напомним, украинские военные, которых держат в российском плену, всегда надеются, что однажды в дверях их тюрьмы вместо мучителей и душегубов появятся представители Международного комитета Красного Креста. Красный Крест должен стоять на страже Женевских конвенций и контролировать права военнопленных. Об этом напоминают журналисты ТСН в эксклюзивном репортаже "Красный Крест "на службе" у россиян: шокирующие свидетельства освобожденного из плена украинца".

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