"Слева-справа на 10-15 км": Игнат рассказал о трудностях сбивания российских "Шахедов"

Во время атак "Шахедами" российские войска используют разные маршруты, но точки входа в воздушное пространство Украины остаются неизменными.

Маршрут российского дрона может отклоняться от предыдущего пути всего на 10-15 км, но это существенно усложняет уничтожение воздушной цели.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Атака планируется заранее, они используют разные маршруты, но точки входа в воздушное пространство Украины с оккупированных территорий или с севера – это Курская и Брянская область, они не меняют. Заходят они в Запорожскую область и оттуда разлетаются разными маршрутами. Радиотехнические войска каждый раз анализируют маршруты БПЛА", – рассказал Игнат.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что отклонение БПЛА от предыдущего маршрута даже на несколько километров существенно усложняет его уничтожение. Это связано с тем, что радиус действия ПЗРК и пулеметов, которыми вооружены мобильные группы, очень ограничен.

"Иногда маршрут сильно не меняется, может быть 10-15 км влево-вправо от предыдущего. Казалось бы, это не так много, но для мобильной огневой группы это большая территория для того, чтобы отреагировать и отстреляться по дрону", — объяснил Игнат.

Однако, по его словам, в последнее время эффективность мобильных огневых групп существенно возросла. Даже несмотря на попытки врага обойти систему ПВО Украины, большинство дронов уничтожается.

"Мобильные огневые группы показывают все лучший результат. Собственно, Одесская область, припортовая инфраструктура, украинское зерно очень беспокоит оккупантов и они наносят удары. В Одесской области отработали в зоне ответственности воздушного командования "Юг" мобильные огневые группы, которые показали неплохой результат", — сказал Игнат .

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские атаки беспилотниками призваны не только повредить цель, но и истощать украинскую ПВО. Лучше всего с этими атаками справляется ЗРК Gepard.

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