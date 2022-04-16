"Слез уже не осталось": титулованная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в Ирпене (фото)

"Слез уже не осталось": титулованная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в Ирпене (фото)

Харлан опубликовала разрушенные оккупантами дома.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан решила делиться в социальных сетях ужасающими кадрами разрушения украинских городов российскими оккупантами. На этот раз она показала Ирпень.

"Это Ирпень. После вторжения "русского мира", – написала Харлан.

"Впереди Мариуполь... Этот ад – это наша реальность. Слез уже не осталось. Остались только боль и ненависть. Навсегда", – добавила саблистка.

Напомним, что выступающие в элитной американской лиге НБА украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк решили помогать своим соотечественникам в войне с российскими оккупантами.

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