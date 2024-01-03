Слезы на глазах и теплые объятия: СБУ показала момент возвращения украинских пленных (видео)

Украинских защитников встретили со слезами на глазах и с теплыми объятиями.
Служба безопасности показала эксклюзивное видео с сегодняшнего большого обмена, во время которого домой из российского плена вернулось 230 защитников.
Видео СБУ опубликовала на странице в телеграме.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" – подписали видео.
В СБУ подчеркнули, что работают дальше над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.
На опубликованных кадрах видно, как украинских защитников встретили со слезами на глазах и теплыми объятиями. А военнопленные по возвращении в Украину исполнили гимн Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали обмена военнопленными, который проходил в среду, 3 января.
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