Слезы на глазах и теплые объятия: СБУ показала момент возвращения украинских пленных (видео)

Украинских защитников встретили со слезами на глазах и с теплыми объятиями.

Служба безопасности показала эксклюзивное видео с сегодняшнего большого обмена, во время которого домой из российского плена вернулось 230 защитников.

Видео СБУ опубликовала на странице в телеграме.

Также читайте Часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести — Зеленский

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" – подписали видео.

В СБУ подчеркнули, что работают дальше над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.

На опубликованных кадрах видно, как украинских защитников встретили со слезами на глазах и теплыми объятиями. А военнопленные по возвращении в Украину исполнили гимн Украины.

Зеленский: некоторые из украинцев, которых вернули из плена РФ - считались пропавшими без вести!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали обмена военнопленными, который проходил в среду, 3 января.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.