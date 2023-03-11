Слезы радости: Сеть умилило видео встречи украинского защитника с бабушкой (щемящие кадры)

Пограничники опубликовали щемящее видео, на котором бабушка со слезами на глазах встречает своего внука, защищающего Украину от врагов.

Видео разместили на телеграмм-странице Государственной пограничной службы Украины.

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"Только посмотрите на эту улыбку! Лицо защитника, вернувшегося домой в родные бабушкины объятия", — коротко подписали видео.

Где и в какой бригаде военнослужащий служит – неизвестно. Больше деталей не сообщалось.

Напомним, военные показали трогательное фото тяжелораненого бойца с медикиней под Бахмутом. Когда Медикиня стабилизационного пункта под Бахмутом говорит о раненом бойце, полусознательный военный с капельницей и кислородной маской на лице находит в себе силы поднять руку с кольцом на безымянном пальце и сказать "Я женат!".

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