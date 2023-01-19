Слишком большая вариация танков может ослабить ВСУ – западные эксперты

В ближайшие дни в США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова двух анонимных американских чиновников.

Отметим, что крупнейший на сегодняшний день пакет мер безопасности США, о котором был объявлен ранее в январе, составил более $3 миллиарда и содержал первую партию боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий пакет составил $1,85 миллиарда долларов и был объявлен в конце декабря прошлого года.

Пока неизвестно, что именно войдет в новый пакет военной помощи, но, по мнению американских чиновников, США пока не готовы удовлетворить просьбы Киева о передаче тяжелых танков.

По данным журналистов, в Пентагоне озабочены тем, что эксплуатация и обслуживание 70-тонного танка Abrams может не подойти для использования на поле битвы в Украине.

"Это очень, очень отличительная система от того поколения танков, которое они используют в это время. Поэтому нам придется пройти значительную программу обучения с их армией. Нельзя просто сказать: "Эй, мы поставляем вам Абрамс сегодня, а завтра вы сражаетесь с ним". Это даже за пределами возможного", — сказал генерал-майор армии в отставке Патрик Донахью, бывший командир Центра передового опыта сухопутных войск в Форт-Беннинге.

По его мнению, слишком много вариантов танков только ослабит способность Украины обслуживать их.

А генерал армии в отставке Роберт Абрамс — бывший командующий вооруженными силами США в Корее сказал CNN, что нельзя откладывать решение об отправке танков.

"Если, наконец, через пять месяцев мы скажем: "Хорошо, хорошо, мы собираемся дать им несколько танков M1, выберите свой вариант", — мы просто потеряем пять месяцев времени на подготовку. Поэтому политическое решение действительно должно быть принято раньше, чем позже", — сказал он.

Напомним, что в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии состоится встреча представителей Минобороны Украины с западными союзниками, где обсудят предоставление Киеву необходимого вооружения.

Накануне стало известно, что Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи в размере 113 миллионов евро.

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